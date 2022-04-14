Стало известно, что мероприятие для глобального анонса нового смартфона Poco F4 GT запланировано на 26 апреля. Об этом сообщает ресурс GSM Arena со ссылкой на приглашение, разосланное представителями бренда. Среди сервисов, где будет доступна трансляция, присутствует YouTube. В прошлом году компания представила Poco F3 GT, это был ребрендинг Redmi K40 Gaming для глобального рынка, специалисты считают, что тактика компании в отношении новинки не изменится и Poco F4 GT будет во многом идентичен Redmi K50 Gaming.
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В Geekbench уже обнаружили результаты неизвестного нового устройства Xiaomi, по предположениям, это и есть Poco F4 GT. Устройство под обозначением 21121210G построено на платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Тестировалась версия с 12 ГБ оперативной памяти, она набрала 1243 и 3726 баллов в одно-многоядерном сценариях. На смартфон предустановлена операционная система Android 12, ожидается оболочка MIUI 13.
Стоит напомнить, что Redmi K50 Gaming это продвинутый аппарат с LPDDR5 памятью и накопителем класса UFS 3.1. Смартфон оснащается 6,67 дюймовым дисплеем FHD+ с высокой частотой обновления 120 Гц, основная камера включает три объектива, основной с сенсором Sony IMX686 разрешением 64 МП, а для фронталки используется Sony IMX596 с разрешением 20 МП. Аккумулятор на 4700 мАч поддерживает быструю зарядку 120 Вт. Аналогичные характеристики приписывают POCO F4 GT.
- Источник:
- GSMArena
- Gizmochina