Слухи о том, что в будущей серии процессоров AMD Ryzen 7000 большинство моделей будет оснащаться встроенной графикой подтверждаются обновлением CPU-Z до версии 2.01. Накануне популярная информационно диагностическая утилита получила начальную поддержку процессоров Intel и AMD следующего поколения. В случае с Intel обновление не раскрывает никаких интересных подробностей, для AMD комментарий разработчиков куда интереснее, семейства Rembrandt и Raphael причислены к классу APU, графическая архитектура RDNA 2 используется в обоих случаях: «AMD Rembrandt & Raphael APUs (RDNA2)».
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В семействе Rembrandt на данный момент представлены мобильные 6-нм процессоры Ryzen 6000, доступные модели предлагают встроенную графику Radeon 660M или 680M, у старшего варианта в два раза больше вычислительных блоков CU — 12 штук. По предположениям, графика Ryzen 7000 будет содержать 4 CU, чтобы максимально снизить энергопотребление частоту ограничат значением чуть выше 1000 МГц. Но и это неплохо, должен получиться аналог Vega 3.
Новая версия CPU-Z также обзавелась поддержкой новой мобильной графики AMD, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, начальной поддержкой видеокарт Intel Arc и других устройств.
- Источник:
- CPU-Z
- VideoCardz