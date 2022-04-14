Теперь большинство будущих процессоров AMD должны получить встроенное видеоядро.

-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке

-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке

3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке

Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде

Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде

Слухи о том, что в будущей серии процессоров AMD Ryzen 7000 большинство моделей будет оснащаться встроенной графикой подтверждаются обновлением CPU-Z до версии 2.01. Накануне популярная информационно диагностическая утилита получила начальную поддержку процессоров Intel и AMD следующего поколения. В случае с Intel обновление не раскрывает никаких интересных подробностей, для AMD комментарий разработчиков куда интереснее, семейства Rembrandt и Raphael причислены к классу APU, графическая архитектура RDNA 2 используется в обоих случаях: «AMD Rembrandt & Raphael APUs (RDNA2)».

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В семействе Rembrandt на данный момент представлены мобильные 6-нм процессоры Ryzen 6000, доступные модели предлагают встроенную графику Radeon 660M или 680M, у старшего варианта в два раза больше вычислительных блоков CU — 12 штук. По предположениям, графика Ryzen 7000 будет содержать 4 CU, чтобы максимально снизить энергопотребление частоту ограничат значением чуть выше 1000 МГц. Но и это неплохо, должен получиться аналог Vega 3.

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Новая версия CPU-Z также обзавелась поддержкой новой мобильной графики AMD, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, начальной поддержкой видеокарт Intel Arc и других устройств.