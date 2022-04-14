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NVIDIA GeForce MX570 смогла обойти GTX 1650 Ti в тестировании Geekbench
Но ограниченный объём видеопамяти может ограничить видеокарту в быстродействии.
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В конце прошлого года NVIDIA представила несколько новых мобильных видеокарт вместе с MX570. Это вариант начального уровня, основанный на принадлежащем семейству Ampere графическом процессоре GA107, что вызывает некоторый интерес. Ноутбуки на базе этой видеокарты должны появиться в течение весны, некоторые модели уже тестируются и данные об попадают в общедоступные базы. Так в Geekbench отметился ноутбук HP Z66 Pro из серии тонких и лёгких устройств бизнес класса, участие в тестировании принял образец на базе Core i5-1235U и MX570 с 2 ГБ GDDR6 памяти.

Источник: Geekbench

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В тесте OpenCL видеокарте удалось набрать 44638 баллов, что является довольно хорошим результатом. По оценкам ресурса Tom’s Hardware, MX570 располагается довольно близко к RTX 2050 (45986 баллов), которая также основана на графическом процессоре GA107 и была представлена вместе MX570. Модели удалось опередить GTX 1650 Ti (43640 баллов), но в играх расстановка сил может существенно измениться из-за ограниченного объёма памяти.

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Поскольку MX570 основана на графическом процессоре GA107, возникает вопрос, поддерживается ли трассировка лучей и DLSS. По информации Tom’s Hardware, технологии поддержка несколько ограничена, каким образом, пока не уточняется.

Источник:
Tom's Hardware
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#nvidia #видеокарты
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