Но придётся отказаться от SSD накопителя…

Портативный игровой компьютер Steam Deck может использоваться и как стационарный, с помощью специальной док станции его можно подключить к монитору и периферии. В данном случае возможность подключить к устройству внешнюю видеокарту была бы очень кстати, но этого не предусмотрели. Как вариант, Steam Deck можно было бы оборудовать разъёмом Thunderbolt, но это могло существенно повлиять на стоимость устройства. Однако способ подключить внешнюю видеокарту к портативному компьютеру от компании Valve всё-таки нашли, он не прост, придётся разобрать консоль и отказаться от SSD накопителя, но прирост производительности в играх можно получить очень большой.

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На YouTube канале ETA PRIME наглядно показали, как можно подключить к Steam Deck производительный дискретный графический ускоритель. Для этого используется разъём M.2, сообщающийся с интерфейсом PCIe Gen3 x4. Видеокарты NVIDIA подружить с необычной платформой AMD не удалось, а вот флагманская Radeon RX 6900 XT заработала без особых проблем. Игры приходится запускать с внешней карты памяти microSD, благо современные варианты работают достаточно быстро.

С Radeon RX 6900 XT удалось улучшить результаты в синтетических бенчмарках 3DMark Fire Strike и TimeSpy в 5 и 10 раз соответственно. А в современные игры теперь можно играть на высоких настройках графики и в высоком разрешении, правда в некоторых существенно сказывается ограничение скорости интерфейса и не самый быстрый процессор, но производительность однозначно выше, чем со встроенным графическим ядром. Например, в The Witcher 3 можно увидеть более 100 FPS при 4K разрешении и ультра настройках, около 50 FPS в Cyberpunk 2077 при 1080p и высоких настройках.

Можно предположить, что этот положительный эксперимент подстегнёт энтузиастов к созданию специальных модификаций для корпусов, где можно будет осуществлять быструю замену SSD накопителя или подключить видеокарту. Модификация будет непростой, понадобится новая задняя часть корпуса, какой-нибудь шлейф с внешним выходом. Но чертежи и 3D модели от Valve доступны сообществу, возможно, энтузиасты что нибудь изобретут.

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