А также функцию автоматической приостановки расширений на сайтах, требующих конфиденциальности.

Наверняка, в веб-браузерах большинства пользователей присутствуют те или иные расширения. У некоторых их количество может быть довольно большим, уровень доверия к ним может быть разным и работа некоторых расширений может не требоваться на всех веб-страницах. В браузерах на основе Chromium для каждого расширения можно создавать списки сайтов, где оно будет или не будет работать. Но иногда было бы гораздо удобнее просто иметь под рукой кнопку, которая отключала бы все расширения разом. Это может быть полезно для конфиденциальных сайтов или в случае нарушения работы отдельных страниц. В Microsoft Edge такая кнопка должна появиться, сообщает Neowin со ссылкой на запись пользователя портала Reddit под псевдонимом Leopeva64-2.

реклама

На данный момент некоторые тестеры Edge Canary получили доступ к новой возможности быстро включать и отключать все расширения. Для этого во всплывающее окно расширений добавили специальную кнопку «Приостановить расширения на этом сайте», по нажатию на которую расширения отключаются, а пользователь видит баннер с напоминанием о том, что браузер приостановил работу всех расширений. Кроме этого, Edge Canary получил функцию для автоматической приостановки расширений на сайтах, требующих конфиденциальности, это могут быть сайты банков, определять их браузер должен самостоятельно.