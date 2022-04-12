Судя по размеру, изменений много.

AMD выпустила новые микрокоды для процессоров Ryzen, очередной выпуск вызывает особый интерес наличием обновлений для старых моделей на базе архитектуры Zen первого поколения. Подробная информация о нововведениях пока недоступна, но размер новых микрокодов может указывать на существенные изменения. Как сообщает ресурс Phoronix, в то время как для современных версий процессоров Ryzen обновления выходят каждый месяц, микрокоды для семейства процессоров Zen под кодовым обозначением 17h не обновлялись с декабря 2019 года и размер новых микрокодов значительно увеличился: с 6476 до 9700 байт.

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На данный момент можно только догадываться, какие изменения были внесены инженерами компании. По предположениям, для семейства 17h могли скомпоновать большое обновление из множества мелких исправлений и обновлений, накопленных за 2 года. Или в новые микрокоды внесены какие-либо исправления безопасности, критичные для всех поколений процессоров Ryzen — это также возможно, особенно с учётом недавно обнаруженных новых уязвимостей класса Spectre.