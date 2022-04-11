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Microsoft может работать над меньшим и более эффективным чипом для Xbox Series X
В этом уверен журналист, инсайдер и директор Stardock Software Брэд Сэмс.
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Слухи об аппаратном обновлении нового поколения игровых консолей появились ещё в прошлом году. Время идёт, производство должны были наладить, выявить возможные направления оптимизации, поэтому не исключено, что игровые консоли могут немного обновить. Были даже предположения о переходе на новый техпроцесс. Не стоит ждать существенных улучшений в производительности чипов, но то, что они могут стать эффективнее и «холоднее» — вполне вероятно. В этом уверен Брэд Сэмс (англ. Brad Sams), известный инсайдер и генеральный директор Stardock Software, сообщает Neowin со ссылкой на новый материал в видеоблоге специалиста на YouTube.

«…верю, что это правда… Я знаю, что Microsoft работала над доработкой чипа. Увидим ли мы улучшение в производительности, или что-то еще? Я так не думаю, но Microsoft всегда работает над созданием более холодных, более эффективных чипов, потому что это снижает стоимость производства. Я считаю, что это правда, Microsoft работает над более компактным, более энергоэффективным чипом. Я в этом уверен»
Брэд Сэмс, YouTube

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Меньший и более эффективный чип может уменьшить не только затраты на производство, но и размер консоли, так что, если слухи подтвердятся, компания может выпустить на рынок более компактные устройства.

Источник:
Brad Sams, YouTube
Neowin
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#microsoft #xbox #игровые консоли #xbox series x #xbox series s #xbox series
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