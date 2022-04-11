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Внешний SSD накопитель ADATA SE880 предлагает скорости до 2000 МБ/с и умещается на ладони
Он получил разъём USB Type-C и совместим с различными устройствами.
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В ассортименте компании ADATA появился компактный, лёгкий и быстрый внешний твердотельный накопитель Elite SE880 с подключением USB Type-C. Интерфейс USB 3.2 Gen2 x2 позволяет накопителю работать на скоростях до 2000 МБ/с, большие файлы можно редактировать прямо на диске, не боясь задержек из-за медленной загрузки. Заявлена поддержка операционных систем Windows, macOS и Android, что даёт возможность подключать накопитель к различным мобильным устройствам и работать прямо на ходу. Также возможно подключение к игровым консолям, так что накопитель подойдёт не только для работы, но и для развлечений.

Источник: ADATA

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Одним из главных достоинств ADATA Elite SE880 является небольшой размер (64,8×35×12,25 мм), он сравним с чехлом для небольших беспроводных наушников и уместится на ладони. Вес накопителя также невелик, всего лишь 31 грамм. На данный момент компания выпускает два варианта объёмом 500 ГБ и 1 ТБ, стоимость не уточняется, больше информации о характеристиках и совместимости можно найти на странице продукта.

Источник:
ADATA
TechPowerUp
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#твердотельные накопители #adata
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Внешний SSD накопитель ADATA SE880 предлагает скорости до 2000 МБ/с и умещается на ладони
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