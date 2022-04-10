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Видеокарту MSI Radeon RX 6400 AERO ITX заметили в Сингапуре по цене 256 долларов США
Это подтверждает скорый старт розничных продаж.
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Во второй половине месяца AMD Radeon RX 6400 должна появиться в розничной продаже, официального подтверждения нет, но слухи об этом ходят уже давно, а с появлением первых моделей на торговых площадках сомнений и вовсе не остаётся — ассортимент бюджетных моделей скоро расширится. Несколько дней назад новинку обнаружили в Китае, можно было предположить, что это OEM вариант, оказавшийся в свободной продаже, то теперь модель от MSI заметили на торговой площадке Carousell в Сингапуре, сообщает VideoCardz.

Источник: Carousell и VideoCardz

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Появление модели от компании MSI подтверждает, что AMD Radeon RX 6400 появится в рознице. Готовится компактная модель AERO ITX. Система охлаждения простая, алюминиевый радиатор с одним вентилятором. Этого будет достаточно, ведь TBP видеокарты всего лишь 53 Вт. Модель пока официально не представили для розничного рынка и рекомендованная цена неизвестна, но она явно должна быть ниже чем у RX 6500 XT стоимостью 199 долларов США. Однако торговая сеть предлагает новинку за 235 долларов.

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Стоит напомнить, что AMD Radeon RX 6400 это урезанный по всем направлениям вариант RX 6500 XT, меньше потоковых процессоров (768 против 1024), меньше частоты ядра (2321 против 2815 МГц в буст режиме) и скорость памяти (14 против 18 Гбит/с). Судя по обозначениям на упаковке, видеокарта ориентирована на игры в разрешении 1080p.

Источник:
VideoCardz
Carousell
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#amd #видеокарты #msi #amd radeon
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