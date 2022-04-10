Во второй половине месяца AMD Radeon RX 6400 должна появиться в розничной продаже, официального подтверждения нет, но слухи об этом ходят уже давно, а с появлением первых моделей на торговых площадках сомнений и вовсе не остаётся — ассортимент бюджетных моделей скоро расширится. Несколько дней назад новинку обнаружили в Китае, можно было предположить, что это OEM вариант, оказавшийся в свободной продаже, то теперь модель от MSI заметили на торговой площадке Carousell в Сингапуре, сообщает VideoCardz.
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Появление модели от компании MSI подтверждает, что AMD Radeon RX 6400 появится в рознице. Готовится компактная модель AERO ITX. Система охлаждения простая, алюминиевый радиатор с одним вентилятором. Этого будет достаточно, ведь TBP видеокарты всего лишь 53 Вт. Модель пока официально не представили для розничного рынка и рекомендованная цена неизвестна, но она явно должна быть ниже чем у RX 6500 XT стоимостью 199 долларов США. Однако торговая сеть предлагает новинку за 235 долларов.
Стоит напомнить, что AMD Radeon RX 6400 это урезанный по всем направлениям вариант RX 6500 XT, меньше потоковых процессоров (768 против 1024), меньше частоты ядра (2321 против 2815 МГц в буст режиме) и скорость памяти (14 против 18 Гбит/с). Судя по обозначениям на упаковке, видеокарта ориентирована на игры в разрешении 1080p.
- Источник:
- VideoCardz
- Carousell