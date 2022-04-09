Даже самые современные проекты достаточно хорошо работают, в том числе и Cyberpunk 2077.

Многие старые платформы до сих пор остаются актуальными, причём не только в офисных компьютерах, но и в игровых. Например, на появившуюся в 2008 году платформу Intel LGA 1366 всё ещё есть спрос благодаря обилию серверных процессоров на вторичном рынке, среди них есть 6-ядерные и 12-поточные модели. Многопоточность современные игры любят, поэтому, если не возникнет проблем с отсутствием каких-либо инструкций, поиграть в новинки вполне реально и это доказывает очередное тестирование от YouTube блогера RandomGaminginHD. Энтузиаст приобрёл Intel Xeon W3680 за 26 долларов США, за эти деньги процессор возрастом около 12 лет без проблем разогнался до 4,0 ГГц и проявил себя просто замечательно.

реклама

Тестовая система включала 24 ГБ оперативной памяти DDR3-1333 в трёхканальном режиме, а обработка графики была возложена на NVIDIA GeForce RTX 2080 Super, тесты проводились в разрешении 1080p, практически везде настройки графики были высокие. Комфортно поиграть можно даже в Cyberpunk 2077, в одном из обновлений разработчики убрали требование к наличию AVX инструкций, которых у Xeon W3680 нет, теперь игра отлично работает — при низкой плотности NPC средний FPS выше 60. В Elden Ring дела обстоят хуже, но поиграть можно, правда с «фризами». Остальные тестируемые игры были не самыми новыми, но и не самыми простыми в техническом плане, производительность в них вполне достаточная, новая Forza Horizon 5 отлично работает за счёт хорошей оптимизации — среднее число кадров около 90 FPS.

анонсы и реклама RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое -90000р на RTX 3060 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS 350 000р скидка на комп Alienware -160 000р на RTX 3080 ASUS RTX 3060 подешевела в ДВА раза -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза



