Также есть новая информация о трассировке лучей, эффективности, стоимости и рендер концепта одного из вариантов.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Новые видеокарты AMD на базе архитектуры RDNA 3 должны представить в этом году. Компания не спешит с подробностями о будущей линейке, обновляя существующую. В то же время регулярно появляются новые слухи, так известный и достаточно надёжный инсайдер Moore’s Law Is Dead в новом видео на своём YouTube канале поделился очередной порцией информации о модели среднего класса Radeon RX 7700 XT.

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По слухам, линейка видеокарт Radeon RX 7000 будет представлена моделями как с мульти-чип, так и с монолитными графическими процессорами, последние могут изготавливать по 6-нм технологии TSMC. Одним из монолитных вариантов является Navi 33, он станет основой RX 7700 XT. Модель предложит производительность в «чистой» растеризации на уровне Navi 21 и RX 6900 XT в разрешении 1440p, в меньшем разрешении производительность выше за счёт новой архитектуры, больших частот и эффективности, а в больших разрешениях ниже из-за менее производительной подсистемы памяти — 8 ГБ GDDR6 с шиной 128 бит, скорость чипов ожидают от 18 Гбит/с.

Объём быстрого кэша Infinity Cache составит 128 МБ или даже 256 МБ. Аппаратное ускорение трассировки лучей в новом поколении станет существенно лучше и в этом Radeon RX 7700 XT будет лучше флагмана текущей линейки.

Предполагается, что видеокарта получит разъём PCIe Gen5 и, возможно, он будет урезан до восьми линий. Энергопотребление ожидается в диапазоне от 180 до 230 Вт, эффективность линейки может быть выше, чем у конкурента. Цена составит 400-500 долларов США.

Также инсайдер продемонстрировал концепт одного из продвинутых вариантов. Жидкостное охлаждение с односекционным радиатором напоминает ограниченную серию Radeon RX 6900 XT Liquid Cooling. Задняя пластина и кожух выглядят довольно необычно, сама система охлаждения на видеокарте занимает не так много пространства. Также видны два 8-контактных разъёма питания.

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