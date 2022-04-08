Всё-таки они где-то продаются.

С момента презентации мобильной дискретной графики Intel найти ноутбуки на её основе достаточно трудно во многих регионах, потенциальные покупатели поинтересовались у компании в социальных сетях, где же ноутбуки, на что получили ответ о доступности в конце второго квартала. Как оказалось, этот ответ был ошибочным, ноутбуки в продаже найти можно, но пока только в Южной Корее, сообщает VideoCardz со ссылкой на запись Intel Support в Twitter. В других регионах модели должны появиться в ближайшие недели.

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Интересно, какие варианты ноутбуков на базе графики Arc доступны в Южной Корее и по какой цене. Похоже, что предложение ограничено Samsung Galaxy Book2 Pro с процессором Core i7-1260P Alder Lake и дискретным графическим ускорителем Arc A350M — это модель с кодовым обозначением NT950XEE-XD72S. Модель также предлагает AMOLED дисплей 1080p, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель объёмом 1 ТБ. Всё это за 2137 долларов США.