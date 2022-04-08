Что может предложить ещё один конкурент Steam Deck?

Компания One-netbook объявила о доступности нового компактного игрового компьютера ONEXPLAYER Mini для предварительного заказа. Новинка оснащается 8-ядерным APU компании AMD. Это Ryzen 7 5800U, процессорные ядра которого способны работать на частотах до 4,4 ГГц, а встроенная графика Vega 8 — до 2 ГГц. Также используется 16 ГБ LPDDR4X-4266 в двухканальном режиме. Что касается дисплея, это 7-дюймовая панель с разрешением 1920×1200 пикселей. На выбор доступны конфигурации с NVMe накопителями PCIe Gen3 x4 объёмом от 512 ГБ и стоит такой вариант 999 долларов США, но это для предзаказа, в дальнейшем компьютер будут продавать за 1259 долларов. Поставки начнут 20 апреля.

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Сейчас все устройства такого класса сравнивают со Steam Deck, портативный игровой ПК от Valve уникален, в том числе, благодаря разработке специального APU в сотрудничестве с AMD. Стоит Steam Deck дешевле, но у устройства есть и нюансы, например, ПО может вызывать вопросы у неподготовленных пользователей, да и купить Steam Deck не так-то просто, а где-то вообще невозможно. Поэтому ONEXPLAYER Mini можно считать отличным конкурирующим вариантом, процессор в нём мощнее, а вот вердикт по графике сделать уже сложнее, в Steam Deck графика основана на архитектуре RDNA 2, используется LPDDR5 память, но понять разницу в производительности можно только при прямом сравнении, в этом может помочь официальный YouTube канал One-netbook, где работа устройства демонстрируется во множестве игр.