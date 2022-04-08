Интересно, будет ли он похож на Cybertruck.

На прошедшем мероприятии Tesla Giga Texas Cyber Rodeo к открытию нового завода Tesla в Техасе глава компании Илон Маск (англ. Elon Musk) вскользь затронул тему роботакси. Компания работает в этом направлении и намеревается создать для парка беспилотных такси уникальный автомобиль. Ранее считалось, что будут использоваться доступные потребительские автомобили, но похоже планы несколько изменились. Судя по комментариям Маска во время мероприятия, в Tesla думают о создании специальной версии автомобиля и это должно быть что-то футуристическое.

«Что я могу сказать, так это то, что мы перейдём к по-настоящему огромным масштабам - масштабам, которых не достигала ни одна компания за всю историю человечества. Это должно произойти, чтобы мир перешёл на устойчивую энергию. Огромные масштабы, Full Self-Driving, будет создан необычный роботакси, который будет выглядеть довольно футуристично» Илон Маск, Cyber Rodeo at Giga Texas, YouTube

реклама

Как отмечает ресурс Teslarati, в последний раз, когда Маск говорил о создании автомобиля с футуристичным дизайном, Tesla придумала Cybertruck. Пикап действительно выглядит необычно среди современных автомобилей, интересно, что на этот раз придумает компания. В отношении системы автономного вождения Full Self-Driving специалист отметил, что она изменит общество и весь мир. По сравнению с человеком, безопасность системы должна быть в 10 раз выше.