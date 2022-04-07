Компания уже предложила свои патчи.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Похоже инженеры Microsoft взялись за работу над Linux драйверами AMDGPU для видеокарт AMD. Вот что значит открытое программное обеспечение, любой желающий может предложить исправления для улучшения драйвера. Microsoft работает над технологией разделения графических ускорителей (англ. GPU disaggregation technology) и для этого требуется реализация горячей замены видеокарт, сообщает Phoronix. AMD также работала над внедрением горячей замены видеокарт в драйвер AMDGPU, но для внешних ускорителей.

«Мы полагаем, что поддержка горячей замены графических ускорителей может открыть двери для решения множества передовых задач в центрах обработки данных в ближайшие несколько лет…» представитель Microsoft Шуотао Сюй (Shuotao Xu) на lists.freedesktop.org

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Это особенно актуально для центров обработки данных и конкретно для облачной платформы Microsoft Azure, так компания сможет «на лету» подключать и отключать ускорители AMD для гостевых виртуальных машин, отмечает ресурс. Облачная платформа Microsoft Azure ориентирована на высокопроизводительные вычисления в облаке и использует современное оборудование AMD, процессоры EPYC и графические ускорители Instinct.