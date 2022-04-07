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Грядущее обновление безопасности Windows 11 потребует чистой установки ОС
Потребуются серьёзные изменения в ядре операционной системы.
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Недавно Microsoft анонсировала крупное обновление безопасности для Windows 11, оно будет настолько серьёзным, что для полной работоспособности новых функций потребуется переустановка операционной системы. Одним из ключевых нововведений в грядущем обновлении станет функция интеллектуального контроля запуска приложений Smart App Control, именно для её работы нужна чистая установка Windows 11, сообщает ресурс HotHardware со ссылкой на запись в блоге Microsoft.

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Smart App Control для Windows 11 расширяет модель контроля подписей приложений и кода, глубоко интегрируясь в ядро операционной системы для взаимодействия с оборудованием. Вероятно, существенные изменения в ядре и являются главной причиной, по которой просто установить обновление не получится. В проверке приложений также будет задействован искусственный интеллект в облаке Microsoft. Похоже, что это одно из крупнейших обновлений безопасности за долгое время. Не исключено, что усиление контроля приложений принесёт проблемы продвинутым пользователям, использующим различные программы для разгона и управления оборудованием, отмечает ресурс.

Источник:
Microsoft
HotHardware
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#microsoft #windows 11 #обновления
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