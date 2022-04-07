Популярный дистрибутив Linux станет ещё дружелюбнее к неопытным пользователям.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Linux Mint считается одним из наиболее дружелюбных для неопытных пользователей дистрибутивов, однако некоторые сложности всё же могут возникнуть. Например, с обновлением операционной системы до следующего крупного выпуска. В скором времени этот процесс сделают предельно простым, Linux Mint обзаведётся удобным инструментом для обновления. Об этом говорится в новой подборке ежемесячных новостей, сообщает Neowin.

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Сейчас в Linux Mint обновление между точечными выпусками выполняется довольно просто и не вызывает проблем, а вот обновление до новой крупной версии сложнее и требует некоторых знаний и опыта работы с командной строкой. Новый инструмент упростит обновление, предлагая пользователям удобный графический интерфейс и дополнительные возможности, включая сохранение настроек пользовательских репозиториев и зеркал для обновления, проверку на совместимость и отсутствующие пакеты.

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Инструмент должен появиться в ближайшее время, его планируют использовать для обновления проекта LMDE до 5 версии (поддержка LMDE 4 закончится в августе), а затем для обновления самого Linux Mint до версии 21.