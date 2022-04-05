Модели создаются очень быстро и обладают отличным качеством.

Технологии фотограмметрии активно развиваются и используются во многих областях, в том числе, для быстрого получения трёхмерных моделей объектов при создании компьютерных игр, анимационных роликов, просто статических сцен и для многих других целей. Недавно NVIDIA рассказывала о создании нового алгоритма для получения 3D моделей объектов по нескольким фотографиям, для этого используется специальная нейросеть. Она выдаёт потрясающие результаты, но ей нужно уметь пользоваться, заниматься её обучением, обладать для этого подходящим оборудованием, не у каждого есть такие возможности, но практически у каждого есть смартфон с неплохой камерой и благодаря Epic Games этого достаточно для получения качественных 3D моделей объектов.

реклама

RealityScan — новое бесплатное приложение для мобильных устройств от Epic Games. Оно было разработано в сотрудничестве с Capturing Reality и Quixel, широко известными компаниями среди 3D художников и не только. Приложение позволяет с высокой точностью воссоздавать объекты и сцены различного размера с помощью камеры смартфона или данных с лазерных сканеров. По заверениям компании, модели создаются с очень высокой скоростью, во много раз превышающей аналогичное программное обеспечение. Кроме того, в приложении реализована интерактивная система проверки качества с обратной связью и возможность быстрой выгрузки моделей на платформу Sketchfab.





анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X 650 000р скидка на комп Alienware Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

На данный момент RealityScan находится на стадии закрытого бета-тестирования, правила участия в нём описаны в публикации Epic Games. Общедоступная версия приложения для устройств под управление iOS и Android появится позже в этом году.