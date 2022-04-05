Технологии фотограмметрии активно развиваются и используются во многих областях, в том числе, для быстрого получения трёхмерных моделей объектов при создании компьютерных игр, анимационных роликов, просто статических сцен и для многих других целей. Недавно NVIDIA рассказывала о создании нового алгоритма для получения 3D моделей объектов по нескольким фотографиям, для этого используется специальная нейросеть. Она выдаёт потрясающие результаты, но ей нужно уметь пользоваться, заниматься её обучением, обладать для этого подходящим оборудованием, не у каждого есть такие возможности, но практически у каждого есть смартфон с неплохой камерой и благодаря Epic Games этого достаточно для получения качественных 3D моделей объектов.
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RealityScan — новое бесплатное приложение для мобильных устройств от Epic Games. Оно было разработано в сотрудничестве с Capturing Reality и Quixel, широко известными компаниями среди 3D художников и не только. Приложение позволяет с высокой точностью воссоздавать объекты и сцены различного размера с помощью камеры смартфона или данных с лазерных сканеров. По заверениям компании, модели создаются с очень высокой скоростью, во много раз превышающей аналогичное программное обеспечение. Кроме того, в приложении реализована интерактивная система проверки качества с обратной связью и возможность быстрой выгрузки моделей на платформу Sketchfab.
На данный момент RealityScan находится на стадии закрытого бета-тестирования, правила участия в нём описаны в публикации Epic Games. Общедоступная версия приложения для устройств под управление iOS и Android появится позже в этом году.
- Источник:
- Epic Games