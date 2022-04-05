Пока компания представила только два варианта.

В основе дискретных видеокарт Intel лежат два графических процессора (ГП), названные к моменту релиза ACM-G10 и ACM-G11. Вариант G10 содержит 32 вычислительных блока Xe-cores и используется для видеокарт верхнего и среднего сегмента, а G11 содержит всего лишь 8 блоков Xe-cores, являясь основой для младших видеокарт. Ранее появлялись слухи о подготовке компанией ещё одного ГП среднего класса, на данный момент эта информация не подтверждена, но в коде открытого программного обеспечения Intel третий вариант упоминается, он также получил обновлённое коммерческое название, а это может намекать на то, что этот вариант не отменён и над ним до сих пор ведётся работа.

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Третий вариант под именем ACM-G12 обнаружили в коде Intel Graphics Compiler для операционных систем Ubuntu, сообщает VideoCardz со ссылкой на публикацию ресурса Coelacanth’s Dream. Патч был выпущен в день презентации мобильных дискретных видеокарт. В ACM-G12 должны присутствовать 16 блоков Xe-cores, ровно половина от флагманского ACM-G10. Есть предположения, что мы не заем о его существовании, поскольку видеокарты на его основе появятся либо во втором квартале с игровыми настольными решениями, либо в третьем, с профессиональными решениями. Как будет реализована подсистема памяти, пока неизвестно, может использоваться 128- или 192-битная шина.