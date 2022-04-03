Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Эмулятор PlayStation 3 для PlayStation 5 может находиться в разработке
Пока в старые игры можно играть через облако.
анонсы и реклама
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 100 000р на i9 12900K
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
650 000р скидка на комп Alienware

Обратная совместимость в игровых консолях нового поколения не всегда возможна, а ведь многим хотелось бы на самом современном оборудовании заново пройти какой-нибудь старый хит и получить новые впечатления. Что касается PS5, у инженеров компании возникали трудности в портировании игр даже от PS4, это отмечал главный архитектор Sony Марк Черни (англ. Mark Cerny). Как бы это странно не звучало, одной из проблем являлась высокая производительность новой консоли — это ломало игровой процесс в некоторых играх. Вероятно, реализация обратной совместимости для PS3 ещё сложнее, но она может появиться.

реклама

В слухах от достаточно надёжного и известного человека в индустрии говорится, что совместимость с играми от PS3 реальна. Это обсуждал журналист VentureBeat Джефф Грабб (англ. Jeff Grubb) в новом видео на своём YouTube канале Game Mess, передаёт ресурс The FPS Review цитируя специалиста: «За неделю, что мы обсуждали эту тему, я искал, спрашивал … похоже, что Sony работает над созданием эмулятора PS3 на PS5 … Это может занять некоторое время».

анонсы и реклама
Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Ресурс справедливо отмечает, что информация вызывает сомнения, ведь в подписке PlayStation Plus Premium игры PS3 доступны через облако, так зачем разработчикам тратить время на реализацию эмулятора. Но кто знает, обратная совместимость с PS3 наверняка порадует многих владельцев PS5, особенно ценителей и старых поклонников этой серии игровых приставок.

Источник:
Game Mess, YouTube
The FPS Review
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#sony #playstation 5 #playstation #playstation 3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В США можно купить консоль Xbox Series X без дополнительных условий
MSI выпустила твердотельный накопитель Spatium M480 Play для PS5
Появилась вакансия геймдизайнера для создания порта Valorant на консоли
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

США расширяют антироссийские санкции, а учёные из РФ построят сканер для производства 10-нм чипов
181
Автор книги «Богатый папа, бедный папа» ожидает обвала доллара и советует покупать Биткоин и Эфир
130
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3080 Ti скинула 233 000 рублей за 2 недели
27
Спутники OneWEB продают на Авито за 83 млн. рублей
31
Энтузиаст нашёл способ снизить температуру GeForce RTX 3080 на 25 градусов в майнинге и играх
12
Видеокарта поколения NVIDIA Ampere впервые прорвалась в топ-10 статистики Steam
11
Нерабочая майнинг-ферма за 1 000 000 рублей отказывается копать Эфир – ремонт на коленке вместе с DG
4
Стоит ли менять GeForce GTX 1060 спустя 5 лет после покупки – большое тестирование от RGHD
33
Maxsun работает над материнской платой с припаянным i5-12500H
5
Геймерские процессоры ощутимо подешевели в магазинах РФ – Core i9-12900K скинул 100 000р за 2 недели
40
Представитель AMD объяснил, что вынудило Intel перейти на гибридную архитектуру
24
Добыто 90% всех Bitcoin: остались последние 2 миллиона монет
5
Виталик Бутерин признал неверным распределение 72 млн монет Эфира во время премайна инвесторам
8
Пиратский клон Netflix набирает популярность в России
13
Пистолет, замаскированный под конструктор LEGO, вызвал недоумение в США
10
В Apex Legends могут появиться "умные" контейнеры
2
Biostar создал систему для майнинга на основе 8 видеокарт Radeon RX 6600
+
Science: Учёным удалось расшифровать последние 8% генома человека
11
В топ-10 бенчмарка AnTuTu за март впервые вошёл процессор MediaTek
4
Lockheed Martin: Вертолет Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant успешно завершил первые испытания на выносливость
49

Популярные статьи

Обзор 2.0 акустики Oklick OK-117
55
Топ 10 перспективных криптовалют в 2022
8
Ton Place - о том сколько можно заработать и стоит ли переводить туда подписчиков из Instagram и других соц. сетей
1
Есть ли DRM-Free игры в Steam и как продают "право на использование" под видом продукта
11
Мнение о мониторе AORUS FV43U и телевизоре LG OLED55B1RLA, или не все мониторы одинаково полезны
48
Проблемы и перспективы использования рельсовых орудий
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-A D4
15
Aquaball: краткий обзор и небольшой тест
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть четвертая
+

Сейчас обсуждают

Sliding
17:49
Чисто по логике - нет конечно. Кто-то смотрит путешествия, мультики или клипы. Ну а кто-то Киселева и подобных... рутьюб в плане последних получит полную монополию на мнение, у каждого - одинаковое)
Песков: скоро Rutube будет ещё удобнее из-за многочисленных инвестиций
Стас Михайлов
17:49
да мне нах не надо учить какие-то, я ж не с загранки пишу
Песков: скоро Rutube будет ещё удобнее из-за многочисленных инвестиций
ахахах
17:48
как-то писали на риановости,что он там теперь
Песков: скоро Rutube будет ещё удобнее из-за многочисленных инвестиций
ego0550
17:48
Вопрос расстояния. На 48 дюймах с текстом нет никаких проблем если смотреть с 1.5 м. При этом такое качество картинки сейчас не сможет дать ни одна другая матрица. Есть небольшое неудобство из-за сбер...
Мнение о мониторе AORUS FV43U и телевизоре LG OLED55B1RLA, или не все мониторы одинаково полезны
VRoman
17:48
Только 6000ю серию в ноутбуках фиг найдёшь. Даже самые новые модели продолжают использовать старые пятитысячники
AMD получила возможность добавить функциональные блоки в процессоры после перехода на 6-нм технологию TSMC
1TronpmG5
17:47
Фиг его знает. То что продал украинцев - это сомнению не подлежит. А вот то что в Польше, большие сомнения. Если бы он там был, то этот факт уже давно бы был использован против него в пропагандистской...
Песков: скоро Rutube будет ещё удобнее из-за многочисленных инвестиций
ахахах
17:45
да зеля уже давно убежал с украины,он в американском посольстве в польше сидит и от туда видосики выкладывает,какие ему даст сша
Песков: скоро Rutube будет ещё удобнее из-за многочисленных инвестиций
1TronpmG5
17:45
Хе хе. Ниже писал, но не сложно повторить: Вот видишь, ты даже не в состоянии понять смысла написанного. Или бот, или не умный. Ряд словосочетаний специально сконструирован - люди даже со средним инт...
Песков: скоро Rutube будет ещё удобнее из-за многочисленных инвестиций
1TronpmG5
17:43
бот скорее всего.
Песков: скоро Rutube будет ещё удобнее из-за многочисленных инвестиций
Стас Михайлов
17:43
нет, он даже отрастил себе какой-то когнитивный орган и всем его показывает
Песков: скоро Rutube будет ещё удобнее из-за многочисленных инвестиций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем