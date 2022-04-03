Пока в старые игры можно играть через облако.

Обратная совместимость в игровых консолях нового поколения не всегда возможна, а ведь многим хотелось бы на самом современном оборудовании заново пройти какой-нибудь старый хит и получить новые впечатления. Что касается PS5, у инженеров компании возникали трудности в портировании игр даже от PS4, это отмечал главный архитектор Sony Марк Черни (англ. Mark Cerny). Как бы это странно не звучало, одной из проблем являлась высокая производительность новой консоли — это ломало игровой процесс в некоторых играх. Вероятно, реализация обратной совместимости для PS3 ещё сложнее, но она может появиться.

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В слухах от достаточно надёжного и известного человека в индустрии говорится, что совместимость с играми от PS3 реальна. Это обсуждал журналист VentureBeat Джефф Грабб (англ. Jeff Grubb) в новом видео на своём YouTube канале Game Mess, передаёт ресурс The FPS Review цитируя специалиста: «За неделю, что мы обсуждали эту тему, я искал, спрашивал … похоже, что Sony работает над созданием эмулятора PS3 на PS5 … Это может занять некоторое время».

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Ресурс справедливо отмечает, что информация вызывает сомнения, ведь в подписке PlayStation Plus Premium игры PS3 доступны через облако, так зачем разработчикам тратить время на реализацию эмулятора. Но кто знает, обратная совместимость с PS3 наверняка порадует многих владельцев PS5, особенно ценителей и старых поклонников этой серии игровых приставок.