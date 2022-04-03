Интересно, а у других компаний есть такая программа.

Готовые компьютеры и ноутбуки обычно несут на себе красивые голографические наклейки производителей основных компонентов, как правило наклейки сопровождают и продаваемые в рознице комплектующие. Для многих они не безразличны, а для некоторых являются даже предметом коллекционирования. Но бывают случаи, когда наклейка утеряна или повреждена, можно ли получить новую? В случае с Intel можно, у компании есть специальная программа по замене наклеек.

«Ваша поддержка в отношении последовательного и правильного использования нашего фирменного стиля заслуживает высокой оценки. Размещая вашу наклейку на передней панели системы, вы помогаете нам быть уверенными в том, что мы постоянно выполняем наши обещания по продвижению инноваций, надежности и передовых технологий» Reddit, u/Excellent-Ad-7062

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Как сообщает Tom's Hardware, один из пользователей платформы Reddit под псевдонимом Excellent-Ad-7062 недавно оставил положительный отзыв о работе Intel, компания оперативно предоставила ему новую наклейку для процессора, который был приобретён на вторичном рынке. Правда документы о покупке предъявить всё равно нужно, похоже, что просто так наклейку получить не получится. С наклейкой владелец процессора получил и благодарственное письмо, где компания положительно высказывается в отношении внимания, которое владелец проявил к индивидуальности бренда.