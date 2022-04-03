Хешрейт получился не хуже, чем у настольных вариантов.

Biostar предлагает компьютерные компоненты не только для основной массы потребителей, но и для майнеров криптовалют. В ассортименте компании присутствуют специальные материнские платы и готовые «фермы», в числе последних появилась необычная новинка на базе видеокарт AMD Radeon с мобильными графическими процессорами. Установка iMiner 660MX8D2 использует восемь видеокарт RX 6600M, сообщает Tom’s Hardware, мобильные и настольные модели используют один и тот же графический процессор Navi 23, единственным отличием являются тактовые частоты.

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Видеокарты Biostar выгодно отличаются от специализированных решений для майнинга за счёт наличия видеовыходов. В качестве охлаждения выступает простая система с алюминиевым радиатором, тепловыми трубками и парой вентиляторов. За счёт высокой степени готовности позиционируется iMiner 660MX8D2 как система «включил и майни» (англ. Plug and mine). Скорость хеширования ETH достигает 248 мегахешей в секунду. В основе система также используется материнская плата Biostar TB360-BTC D+ на базе чипсета B360, её основное достоинство — восемь слотов расширения PCIe x16 и специальный форм-фактор, необходимость в переходниках отсутствует. Энергоснабжением установки занимается блок питания на 2 кВт, в остальном оснащение минимально необходимое, стоимость не уточняется.