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Moleculo За пост начислено вознаграждение
В новой майнинг ферме Biostar используются видеокарты с мобильными чипами Radeon RX 6600M
Хешрейт получился не хуже, чем у настольных вариантов.
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Biostar предлагает компьютерные компоненты не только для основной массы потребителей, но и для майнеров криптовалют. В ассортименте компании присутствуют специальные материнские платы и готовые «фермы», в числе последних появилась необычная новинка на базе видеокарт AMD Radeon с мобильными графическими процессорами. Установка iMiner 660MX8D2 использует восемь видеокарт RX 6600M, сообщает Tom’s Hardware, мобильные и настольные модели используют один и тот же графический процессор Navi 23, единственным отличием являются тактовые частоты.

Источник: Biostar

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Видеокарты Biostar выгодно отличаются от специализированных решений для майнинга за счёт наличия видеовыходов. В качестве охлаждения выступает простая система с алюминиевым радиатором, тепловыми трубками и парой вентиляторов. За счёт высокой степени готовности позиционируется iMiner 660MX8D2 как система «включил и майни» (англ. Plug and mine). Скорость хеширования ETH достигает 248 мегахешей в секунду. В основе система также используется материнская плата Biostar TB360-BTC D+ на базе чипсета B360, её основное достоинство — восемь слотов расширения PCIe x16 и специальный форм-фактор, необходимость в переходниках отсутствует. Энергоснабжением установки занимается блок питания на 2 кВт, в остальном оснащение минимально необходимое, стоимость не уточняется.

Источник:
Biostar
Tom's Hardware
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#amd #видеокарты #майнинг #biostar
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