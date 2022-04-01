В видео с демонстрацией фирменного ПО обратили внимание на данные мониторинга.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

В презентации мобильных видеокарт Intel Arc компания не раскрывала в подробностях все технические характеристики, а про настольные решения и вовсе ничего не рассказала. Но некоторую информацию, которая может указывать на частоты и энергопотребление старших настольных ускорителей, углядели в одном из видео, где демонстрировались возможности фирменного программного обеспечения.

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Ресурс 3DCenter обратил внимание, что в ролике кратковременно появляются рабочие показатели неизвестной видеокарты. Наибольшее внимание привлекают частота графического процессора 2250 МГц и потребляемая мощность 175 Вт при практически полной загрузке. Эти показатели не соответствуют тем, что Intel называла на презентации, так для мобильной ARC A770M был заявлен TDP до 150 Вт. Есть предположение, что данные из видеоролика имеют отношение к флагманской настольной видеокарте Intel. Если энергопотребление в ПО учитывает только графический процессор, то для всей видеокарты оно может достигать 210…220 Вт. Также была видна температура графического процессора, чип разогрелся до 80°C.

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Знание тактовой частоты и количества рабочих блоков позволило специалистам 3DCenter приблизительно рассчитать теоретическую вычислительную производительность, с точки зрения операций FP32 графический процессор предполагаемого настольного флагмана Intel находится между AMD Navi 22 и NVIDIA GA104, но при этом Intel на 60% быстрее чипа NVIDIA в матричных операциях, что будет очень полезно для масштабирования XeSS.