Подробные инструкции тоже будут, они разрабатываются вместе с iFixit.

Samsung будет выпускать запасные части для самостоятельного ремонта устройств Galaxy, сообщается на американском сайте компании. Пока неизвестно, распространится ли данная инициатива на другие страны, но вероятность этого высока, поскольку это входит в планы компании по устойчивому развитию. Доступность ремонтных комплектов позволит потребителям продлить жизнь своих устройств, меньшее их количество будет выбрасываться на свалки. Вместе с деталями будут доступны инструменты, а также инструкции с исчерпывающим описанием процесса замены того или иного узла. Инструкции Samsung разрабатывает совместно с iFixit — известным сообществом специалистов по ремонту.

реклама

Ассортимент запасных частей первыми пополнят дисплеи, стеклянные панели для задней крышки, разъёмы для зарядки. Эти детали появятся летом для семейств смартфонов Galaxy S20 и S21, а также планшета Galaxy Tab S7+. В дальнейшем компания будет расширять ассортимент, добавляя больше деталей для большего числа устройств. Повреждённые и неисправные элементы Samsung принимает для переработки.