Это полноценный интерактивный курс, который позволит студентам получить зачётные часы.

Современные технологии позволяют сделать учебный процесс интереснее, добавить интерактивности для более глубокого вовлечения обучающихся. Однообразные лекции уходят в прошлое, нужно подстраиваться под особенности нового поколения и разрабатывать новые образовательные технологии. Например, существует направление, где обучение происходит в процессе игры, можно было бы подумать, что это в основном актуально для детей, но нет, университет штата Аризона будет использовать такой подход на кафедре истории, а игрой, которую включили в учебный процесс, стала популярная стратегия Age of Empires IV.

«Это действительно инновационный способ обучения, мы не знаем ни одного похожего сотрудничества между университетом и создателями компьютерных игр во всём мире. Хочется верить, что и студенты главного учебного кампуса Университета Аризоны, и игроки в Age of Empires будут в восторге от этого курса и заинтересуются другими курсами, которые предлагает исторический факультет» официальный сайт Age of Empires — Пол Миллиман,

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Аризонский университет, студия Microsoft World's Edge и разработчики Relic Entertainment заключили соглашение, которое и позволило создать уникальный обучающий курс. Над ним работали заведующая и доцент кафедры по римской истории Алисон Футрелл (англ. Alison Futrell), а также Пол Миллиман (англ. Paul Milliman), доцент по средневековой истории. Материалы преподавателей и повествование исторических событий в кампании Age of Empires IV взаимно дополняют друг-друга, это полноценный курс, который позволит студентам заработать зачётные часы, конечно-же, если они подтвердят свои знания на тестировании.