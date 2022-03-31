Новые варианты форматирования появятся в ближайшее время.

Лёгкий язык разметки Markdown достаточно популярен, он используется для составления заметок, документации и других целей, кроме всего прочего, Markdown преобразуется многими сервисами в HTML. Часто пользователи предпочитают «набросать» чётко-структурированную заметку с помощью Markdown, а не использовать обычные текстовые редакторы. Некоторые WYSIWYG редакторы интегрируют поддержку Markdown, предлагая пользователям большую гибкость и повышая удобство работы. Так в Google внедрили начальную поддержку Markdown в «Документы», но она была очень ограниченной, теперь компания расширяет поддержку новыми вариантами форматирования.

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В блоге Google Workspace сообщается, что расширенная поддержка принесёт пользователям новые возможности автоматического распознавания для заголовков, различных вариантов оформления текста (курсив, полужирный, жирный курсив и зачёркнутый), а также ссылок. Чтобы воспользоваться новыми преимуществами, необходимо задействовать автораспознавание Markdown в настройках раздела меню инструменты. Обновление получат клиенты Google Workspace, в том числе использующие устаревшие подписки G Suite Basic и Business, и пользователи с личными аккаунтами Google. Развёртывание будет проходить поэтапно и может занять более 15 дней, поэтому не у всех новые настройки могут быть доступны в данный момент.