Будущее за технологиями зонирования.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Южнокорейский гигант Samsung Electronics, в частности известный разработкой и производством передовых решений для рынка памяти, сообщил о сотрудничестве с компанией Western Digital, которая является одним из крупнейших производителей систем хранения. Вместе они планируют работать над стандартизацией и продвижением технологий хранения, обработки и структурирования данных D2PF следующего поколения.

реклама

Первый этап сотрудничества сосредоточен вокруг Zoned Storage, устройств хранения с технологиями зонирования. К таким устройствам относятся не только твердотельные накопители, но и жёсткие диски. В первом случае речь идёт о накопителях с поддержкой зональных пространств имён (Zoned Namespaces, ZNS), а во втором о черепичной магнитной записи (Shingled Magnetic Recording, SMR). По мере сотрудничества компании будут рассматривать всё больше технологий, включая NVMe-oF.

Рабочая группа уже занимается проработкой вопросов использования Zoned Storage в центрах обработки данных для создания открытых и масштабируемых архитектур. Высокоуровневые модели и программные платформы для этой архитектуры компании будут внедрять в сотрудничестве с крупными ассоциациями, в их числе всемирно известные Linux Foundation и Storage Networking Industry Association (SNIA).

анонсы и реклама Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел -120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i9 12900Kf вдвое подешевел -80000р на RTX 3060 RTX 3060 подешевела в ДВА раза RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Для потребителей это сотрудничество означает, что новые и перспективные технологии хранения обретают крепкую поддержку со стороны большего числа крупных организаций, которые связаны между собой и работают вместе для достижения единой цели.