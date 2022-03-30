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Samsung и Western Digital объединяются для стандартизации технологий хранения следующего поколения
Будущее за технологиями зонирования.
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Южнокорейский гигант Samsung Electronics, в частности известный разработкой и производством передовых решений для рынка памяти, сообщил о сотрудничестве с компанией Western Digital, которая является одним из крупнейших производителей систем хранения. Вместе они планируют работать над стандартизацией и продвижением технологий хранения, обработки и структурирования данных D2PF следующего поколения.

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Первый этап сотрудничества сосредоточен вокруг Zoned Storage, устройств хранения с технологиями зонирования. К таким устройствам относятся не только твердотельные накопители, но и жёсткие диски. В первом случае речь идёт о накопителях с поддержкой зональных пространств имён (Zoned Namespaces, ZNS), а во втором о черепичной магнитной записи (Shingled Magnetic Recording, SMR). По мере сотрудничества компании будут рассматривать всё больше технологий, включая NVMe-oF.

Рабочая группа уже занимается проработкой вопросов использования Zoned Storage в центрах обработки данных для создания открытых и масштабируемых архитектур. Высокоуровневые модели и программные платформы для этой архитектуры компании будут внедрять в сотрудничестве с крупными ассоциациями, в их числе всемирно известные Linux Foundation и Storage Networking Industry Association (SNIA).

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Для потребителей это сотрудничество означает, что новые и перспективные технологии хранения обретают крепкую поддержку со стороны большего числа крупных организаций, которые связаны между собой и работают вместе для достижения единой цели.

Источник:
Samsung Electronics
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