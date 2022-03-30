Большой спрос на игровые видеокарты со стороны майнеров в какой-то момент вынудил NVIDIA ограничить производительность видеокарт GeForce в майнинге криптовалют. Были перевыпущены графические процессоры, сделаны аппаратные и программные ограничения. Но GeForce RTX 3090 это не коснулось. Вчера NVIDIA официально представила GeForce RTX 3090 Ti, ограничитель майнинга новинка также не получила и её уже протестировали в добыче ETH.
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Обзор видеокарты от специалистов ресурса HardwareLuxx включал тестирование в программном обеспечении для майнинга Excavator. На алгоритме DaggerHashimoto для добычи ETH скорость достигает 112 мегахешей в секунду (МХ/с) при энергопотреблении 413 Вт. По приблизительным оценкам на ресурсе whattomine, видеокарта может приносить около 153 долларов в месяц без учёта затрат на электроэнергию.
Даже в случае покупки по рекомендованной цене 1999,9 долларов США, окупаемость превысит полтора года, вряд ли видеокарта сейчас привлечёт внимание майнеров. Хотя некоторые заинтересовались, предсказывая производительность около 140 МХ/с при энергопотреблении 350 Вт за счёт оптимизаций, к слову, NiceHash приводит для GeForce RTX 3090 Ti показатели 135 МХ/с и 400 Вт.
- Источник:
- HardwareLuxx
- NiceHash