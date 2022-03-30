Появились некоторые подробности о подготавливаемых видеокартах.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Сегодня Intel должна рассказать о мобильных дискретных игровых видеокартах Arc Alchemist, мероприятие запланировано на 18:00 по московскому времени. Некоторая информация о модельном ряде появилась накануне, ресурс VideoCardz сообщает, что компания намеревается представить пять моделей в трёх категориях: Arc 3, Arc 5 и Arc 7. В целом, характеристики, о которых говорит ресурс, соответствуют ранее появлявшейся в сети информации и предсказаниям инсайдеров.

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Начальный класс Arc 3 представлен моделями A350M и A370M, они появятся первыми на рынке и предлагают 4 ГБ видеопамяти с 64-битной шиной, используется GDDR6, как и во всех других моделях. Не углубляясь в структуру блоков можно отметить, что в первом варианте графический процессор содержит 768 шейдерных блоков и работает на частоте до 1150 МГц, во втором — 1024 блока и частота на 400 МГц выше. В данной категории TDP достигает 50 Вт.

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В высшей категории Arc 7 тоже две модели, A770M и A730M, оснащённые 16 и 12 ГБ видеопамяти с шиной 256 и 192-бит соответственно. Посередине располагается Arc 5, здесь ожидается только одна модель с 8 ГБ памяти 128 бит. Что касается характеристик ГП, соответствующее количество шейдерных блоков для этих моделей начинается с 4096 и уменьшается с шагом 1024, а частоты равны 1650, 1100 и 900 МГц. В категории Arc 7 максимальный TDP достигает 150 Вт, в Arc 5 — 80 Вт.