Было бы интересно посмотреть на видеокарты или APU для ПК с рабочей графикой от игровых консолей, но похоже, что у них другая учесть.

Дефектные APU от игровой консоли PlayStation 5 не пропадают, их уже успешно используют в комплектах для настольных ПК под названием AMD 4700S и, если верить слухам, компания готовит более продвинутый вариант AMD 4800S с гораздо большими возможностями. Судя по всему, APU, по той или иной причине непригодные для игровых консолей, нашли применение в фермах для майнинга. В сети заметили необычную установку производства компании ASRock, в ней используются неизвестные компоненты под кодовым названием AMD BC-250 mining APU, сообщает VideoCardz.

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В спецификациях явно указано, что основой установки являются APU от компании AMD и вполне вероятно, что это действительно отбраковка от игровых консолей. Интересно, насколько неработоспособен чип. Если он пригоден для применения в настольном ПК, не лучше было бы использовать его именно для этого. Что касается производительности, хешрейт всей фермы из 12 плат AMD BC-250 достигает 610 мегахешей в секунду, т.е. 50 мегахешей на каждый APU. Стоимость фермы 13499 евро, по приблизительным оценкам, окупаемость на сегодняшний день при майнинге ETH превышает год, можно не успеть до перехода сети Ethereum на модель PoS.