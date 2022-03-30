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Moleculo За пост начислено вознаграждение
APU от игровых консолей для майнинга — в продаже заметили мощную ферму на APU компании AMD
Было бы интересно посмотреть на видеокарты или APU для ПК с рабочей графикой от игровых консолей, но похоже, что у них другая учесть.
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Дефектные APU от игровой консоли PlayStation 5 не пропадают, их уже успешно используют в комплектах для настольных ПК под названием AMD 4700S и, если верить слухам, компания готовит более продвинутый вариант AMD 4800S с гораздо большими возможностями. Судя по всему, APU, по той или иной причине непригодные для игровых консолей, нашли применение в фермах для майнинга. В сети заметили необычную установку производства компании ASRock, в ней используются неизвестные компоненты под кодовым названием AMD BC-250 mining APU, сообщает VideoCardz.

Источник: Bolha и VideoCardz

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В спецификациях явно указано, что основой установки являются APU от компании AMD и вполне вероятно, что это действительно отбраковка от игровых консолей. Интересно, насколько неработоспособен чип. Если он пригоден для применения в настольном ПК, не лучше было бы использовать его именно для этого. Что касается производительности, хешрейт всей фермы из 12 плат AMD BC-250 достигает 610 мегахешей в секунду, т.е. 50 мегахешей на каждый APU. Стоимость фермы 13499 евро, по приблизительным оценкам, окупаемость на сегодняшний день при майнинге ETH превышает год, можно не успеть до перехода сети Ethereum на модель PoS.

Источник:
VideoCardz
Bolha
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#amd #майнинг #asrock
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