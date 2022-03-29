В следующей серии видеокарт ждём в комплекте специальный кран для установки.

Среди множества анонсов видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti от различных производителей можно найти интересные новинки среди аксессуаров. Большинство видеокарт с воздушным охлаждением очень большие и тяжёлые, без дополнительной поддержки не обойтись — перекос платы и нагрузка на разъём PCIe могут быть критическими для безопасной работы. Конструкции с телескопическими подпорками, различные варианты фиксации к элементам корпуса винтами и скобами, всё это уже не в новинку. Но компания EVGA смогла освежить эту категорию аксессуаров и представила «мини-стропы» для поддержки своих монструозных видеокарт.

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EVGA выпустила шесть вариантов GeForce RTX 3090 Ti и все они комплектуются специальным аксессуаром eLeash, проще говоря, это регулируемый шнур с застёжками на концах, один из которых соединяется с литой массивной задней пластиной видеокарты, а другой с корпусом или любым другим элементом, достаточно крепким, чтобы выдержать нагрузку. Приспособление однозначно необходимо для видеокарт серии FTW3, они получили огромные системы охлаждения, как заверяет производитель, площадь рассеивания радиаторов стала на 27% больше, вес не уточняется, но судя по множеству других решений, он легко может превышать 2 кг.

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