Компания Microsoft выпустила необязательное обновление для операционной системы Windows 11 и оно включает чрезвычайно востребованную у пользователей функцию. Что удивительно, именно она не упоминается в официальном списке изменений. Речь идёт о возможности легко и беспрепятственно выбирать веб-браузер, используемый по умолчанию. Да, с этим были проблемы, в какой-то момент разработчики решили усложнить настройки, что некоторыми пользователями расценивалось как принуждение пользоваться стандартным браузером Edge. Приходилось назначать нужный браузер для различных типов файлов и ссылок, одна простая задача включала до девяти одинаковых действий, пишет Windows Central, наконец-то всё это исправили.
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После установки обновления KB5011563 выбрать браузер по умолчанию можно нажатием пары кнопок. Нужно перейти в раздел настроек «Приложения по умолчанию», где в верхней части меню теперь располагается пункт выбора браузера, остаётся только выбрать нужный. При желании по-прежнему можно отдельно назначить разные браузеры для открытия определённых типов файлов.
Из других нововведений отмечается функция, позволяющая отображать до трёх всплывающих уведомлений с высоким приоритетом, исправление ошибки поиска страницы настроек «Виджеты» и устранение проблемы с отображением файлов Microsoft OneDrive.
- Источник:
- Windows Central