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Xiaomi выводит на глобальный рынок три смартфона Redmi во главе с Redmi Note 11 Pro+ 5G
Также глобальный дебют совершили более доступные модели Redmi Note 11S 5G и Redmi 10 5G. Все смартфоны предлагают отличные характеристики за свою цену, положительно выделяясь на фоне конкурентов.
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Источник: Xiaomi Redmi, YouTube

Xiaomi представила для глобального рынка три смартфона во главе с «самым производительным Redmi Note» — Redmi Note 11 Pro+ 5G. Устройство основано на 6-нм однокристальной системе MediaTek Dimensity 920, самая дорогостоящая конфигурация сочетает оперативную и постоянную флэш-память по формуле 8+256 ГБ и оценивается в 449 долларов США. Вариантам 8+128 и 6+128 назначена цена 399 и 369 долларов США соответственно. Среди особенностей можно отметить:

  • двухсекционный аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с быстрой 120 Вт зарядкой HyperCharge. Смартфону необходимо 15 минут на 100% зарядку в «буст» режиме и 19 минут в нормальном, батарея сохраняет 80% ёмкости после 800 циклов зарядки;
  • 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей FHD+ 120 Гц;
  • основную камеру с сенсором 108 МП, она соседствует с 8 МП ультра-широкоугольным и 2МП макрообъективом. Присутствует ночной режим, замедленная съёмка 960 FPS и другие режимы;
  • систему охлаждения с испарительной камерой;
  • стереодинамики;
  • поддержку Bluetooth 5.2 и WiFi 6, а также NFC;
  • защиту от брызг класса IP53;
Источник: Xiaomi Redmi, YouTube

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Ещё две модели — это доступные устройства с поддержкой 5G. Первым в этом списке является Redmi Note 11S 5G на базе 6-нм Dimensity 810. Для модели также заявлена поддержка NFC, защита от влаги класса IP53, стереодинамики. Экран устройства диагональю 6,6 дюйма, обладает разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Тройная основная камера объединяет те же объективы с главным модулем на 50 МП. Аккумулятор 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Предлагается три конфигурации, цена начинается с 249 долларов за модель 4+64 ГБ.

Источник: Xiaomi Redmi, YouTube

И наконец, самая доступная модель Redmi 10 5G получает 7-нм MediaTek Dimensity 700 5G, 6,58-дисплей FHD+ с частотой 90 Гц, аккумулятор 5000 мАч с зарядкой 18 Вт и основную камеру 50 МП с датчиком глубины 2 МП. На рынке ожидаются две конфигурации 4+64 стоимостью 199 долларов и 4+128 на 30 долларов дороже.

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На AliExpress смартфоны ожидаются с 6 апреля, в первые два дня продаж ожидаются большие скидки, так флагман можно будет купить до 50 долларов дешевле.

Источник:
Redmi Note 11 Series Global Launch March 2022 на YouTube
GSMArena
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#смартфоны #xiaomi #redmi
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