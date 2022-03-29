Зимой с такой видеокартой не замерзнешь.

Компания Colorful подготовила три варианта GeForce RTX 3090 Ti, новой флагманской видеокарты NVIDIA, все используют новый 16-контактный (12+4) разъём дополнительного питания, графический процессор GA102 со всеми активными вычислительными блоками и самую быструю видеопамять GDDR6X, доступную сейчас на рынке.

iGAME GeForce RTX 3090 Ti Vulkan. Источник: Colorful

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Модель iGAME Vulkan оснащается воздушной системой охлаждения с тремя вентиляторами, дисплеем для мониторинга или просто вывода статических и анимированных изображений. Усиленная конструкция защищает плату видеокарты от перегибов, что актуально для такой огромной и тяжелой системы охлаждения. Модель предлагает наибольшие частоты среди других вариантов, в режиме OC они повышаются до 1920 МГц и уровень TDP при этом достигает 510 Вт.

iGAME Neptune оснащается системой жидкостного охлаждения с 240-мм радиатором, видеокарта занимает меньше пространства. Водоблок охлаждает графический процессор, память и подсистему питания. Производитель позаботился о поворотных фитингах для удобства установки и разработал интересный дизайн с RGB-подсветкой, названный Marine Eye.

iGAME Neptune (слева) и NB EX (справа). Источник: Colorful

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Последний из вариантов NB EX предлагает простой и стильный дизайн с чёрно-красным цветовым исполнением, в системе охлаждения используются вентиляторы с толстыми лопастями, два диаметром 100 мм и один центральный 90 мм.