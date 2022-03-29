Но нужен современный накопитель и Windows 11.

Разбор материалов конференции для разработчиков GDC 2022 продолжает приносить плоды. Недавно обсуждалась технология Microsoft DirectStorage для ускорения загрузки игр, она уже используется на игровых консолях Xbox Series, а недавно появилась и на ПК. Купер Партин (англ. Cooper Partin), инженер Microsoft, объяснил, что DirectStorage на ПК — это не просто перенос API с консолей, а версия, переработанная в соответствии с требованиями и возможностями платформы.

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Ключевое внимание специалиста было обращено на то, как API облегчит жизнь центральному процессору: нагрузку можно уменьшить до 40%. Такие показатели достигаются с Windows 11 и быстрыми твердотельными накопителями с поддержкой протокола NVMe. В Windows 10 результаты будут скромнее.

«При наличии полной поддержки в вашем проекте, DirectStorage с твердотельным накопителем NVMe в Windows 11 снижает нагрузку на процессор в играх на 20-40%. Это объясняется улучшениями в стеке файлового ввода-вывода Windows 11 и в целом улучшениями на этой платформе» Купер Партин, Microsoft Game Dev на YouTube

Также специалист подтвердил, что на данный момент центральный процессор всё еще участвует в декомпрессии данных, но уже очень скоро вся работа будет возложена на графический процессор, а значит преимущества от применения технологии станут ещё более заметными. В Forspoken от студии Luminous Productions технология DirectStorage применяется и загрузки в игре удалось сократить до нескольких секунд, это недавно демонстрировали разработчики.

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