Сегодня должен состояться запуск новой игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, вероятно, это последнее решение на базе архитектуры Ampere перед запуском следующей серии. Похоже, что у NVIDIA будет достаточное предложение на старте продаж, по информации VideoCardz, в США у крупных розничных продавцов есть тысячи видеокарт, а рекомендованная стоимость стандартного варианта Founders Edition установлена на отметке 1999 долларов США.
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Также ресурс сообщает, что эмбарго на обзоры GeForce RTX 3090 Ti снимут сегодня и можно будет узнать, насколько модель стала быстрее базового варианта. Некоторые данные уже есть сейчас, приводится набор результатов из различных тестов 3DMark и впечатляющего прироста пока не наблюдается, он находится в пределах 10%, как и предсказывали инсайдеры несколько дней назад. В среднем видеокарта показала на 7% более высокие результаты.
- Источник:
- VideoCardz