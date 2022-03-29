Цена впечатляет, а вот производительность пока не очень.

Сегодня должен состояться запуск новой игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, вероятно, это последнее решение на базе архитектуры Ampere перед запуском следующей серии. Похоже, что у NVIDIA будет достаточное предложение на старте продаж, по информации VideoCardz, в США у крупных розничных продавцов есть тысячи видеокарт, а рекомендованная стоимость стандартного варианта Founders Edition установлена на отметке 1999 долларов США.

реклама

Также ресурс сообщает, что эмбарго на обзоры GeForce RTX 3090 Ti снимут сегодня и можно будет узнать, насколько модель стала быстрее базового варианта. Некоторые данные уже есть сейчас, приводится набор результатов из различных тестов 3DMark и впечатляющего прироста пока не наблюдается, он находится в пределах 10%, как и предсказывали инсайдеры несколько дней назад. В среднем видеокарта показала на 7% более высокие результаты.