Хороший бюджетный смартфон с базовым набором функций.

Бюджетный сегмент смартфонов привлекает внимание не меньше, чем средний и флагманский, здесь всегда интересно, что производители смогут уместить в своё устройство, не выходя за жёсткие стоимостные рамки. Сегодня в Китае Xiaomi анонсировала недорогой смартфон Redmi 10A, сообщает ITHome, с учётом стартовой цены 649 юаней или 100 долларов США новинка получилась вполне привлекательной.

реклама

За указанную сумму предлагается 6,53-дюймовый экран с разрешением 1600×720 пикселей и яркостью 400 нит, платформа на базе 8-ядерной 12-нм системы MediaTek Helio G25 с ядрами Cortex-A53, оперативная и постоянная память 4 и 64 ГБ соответственно, аккумулятор 5000 мАч со стандартной зарядкой 10 Вт. Также доступны варианты с конфигурацией памяти 4/128 и 6/128 по цене 799 и 899 юаней, что эквивалентно 125 и 140 долларам США. Поддерживаются карты памяти объёмом до 512 ГБ включительно.

анонсы и реклама -70000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Core i7 11700 вдвое подешевел Core i3 на треть подешевел в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Что касается возможностей съёмки, в Redmi 10A предлагается основная камера разрешением 13 МП и фронтальная камера 5 МП в каплевидном вырезе. Отсутствие дополнительных объективов компания компенсирует поддержкой умных технологий AI 5.0 и других программных функций. Из других особенностей: используются разъёмы 3,5-мм аудио, micro-USB, громкий динамик типа 1217, поддерживается две SIM-карты, Bluetooth 5.0, предустановлена MIUI 12.5.