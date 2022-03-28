В Европе стоимость видеокарт продолжает стремительно падать. Проблема дефицита, вызванная, в том числе, большим спросом со стороны майнеров криптовалют, постепенно уходит. По данным ресурса 3DCenter, к концу марта в Центральной Европе видеокарты в среднем стоят на 25% выше рекомендованной цены, это самые низкие значения за 15 месяцев, отмечает VideoCardz.
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Интерес майнеров к видеокартам снизился в преддверии перехода самой популярной криптовалюты Ethereum на модель Proof-of-Stake (PoS). Это событие приближается, в середине марта разработчики сообщали об успешном слиянии с переходом на PoS в тестовой сети Kiln, она может стать последней перед началом перехода на PoS в общедоступных тестовых сетях.
Что интересно, ресурс 3DCenter не отмечает существенного увеличения спроса среди покупателей, это можно объяснить приближением следующего поколения видеокарт. Во втором полугодии должны появиться новые геймерские серии от AMD и NVIDIA, более производительные и более эффективные. Также на подходе игровые видеокарты Intel Arc Alchemist, ожидается, что в бюджетном, среднем и начальном флагманском сегменте появятся достаточно «крепкие» модели. Что касается рынка электроники в России, производители оборудования Intel, AMD и NVIDIA приостановили поставки своей продукции, но об уходе с рынка не сообщали.
- Источник:
- 3DCenter
- VideoCardz