Но повышенного спроса со стороны потребителей не наблюдается.

В Европе стоимость видеокарт продолжает стремительно падать. Проблема дефицита, вызванная, в том числе, большим спросом со стороны майнеров криптовалют, постепенно уходит. По данным ресурса 3DCenter, к концу марта в Центральной Европе видеокарты в среднем стоят на 25% выше рекомендованной цены, это самые низкие значения за 15 месяцев, отмечает VideoCardz.

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Интерес майнеров к видеокартам снизился в преддверии перехода самой популярной криптовалюты Ethereum на модель Proof-of-Stake (PoS). Это событие приближается, в середине марта разработчики сообщали об успешном слиянии с переходом на PoS в тестовой сети Kiln, она может стать последней перед началом перехода на PoS в общедоступных тестовых сетях.

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Что интересно, ресурс 3DCenter не отмечает существенного увеличения спроса среди покупателей, это можно объяснить приближением следующего поколения видеокарт. Во втором полугодии должны появиться новые геймерские серии от AMD и NVIDIA, более производительные и более эффективные. Также на подходе игровые видеокарты Intel Arc Alchemist, ожидается, что в бюджетном, среднем и начальном флагманском сегменте появятся достаточно «крепкие» модели. Что касается рынка электроники в России, производители оборудования Intel, AMD и NVIDIA приостановили поставки своей продукции, но об уходе с рынка не сообщали.