Новые оптимизации для планшетов повлияют на обычных пользователей.

Адаптация Windows 11 под планшеты не проходит бесследно для пользователей настольных компьютеров. Последние и так были недовольны панелью задач, которая в новой версии операционной системы (ОС) стала хуже, впервые за несколько поколений. Пользователи не могли перетаскивать на панель задач файлы, «направляя» их на открытие в закреплённые там приложения. Это должны исправить в новой сборке, однако в ней могут появиться и новые регрессии, есть признаки, что пользователи потеряют ещё одну функцию панели задач из-за оптимизации ОС для планшетов, сообщает Windows Latest.

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Ресурс изучил новые сборки Windows 11, которые сейчас тестируются и готовятся к релизу. Начиная с версии 22572 больше нет возможности изменять порядок значков в области уведомлений или системном трее. Были предположения, что это ошибка, но с новыми сборками становится понятно, что изменение сделано намеренно в рамках оптимизации интерфейса для планшетов. Но не всё потеряно, возможность управления значками пока сохраняется в настройках персонализации. Нежелательное изменение должно присутствовать в будущем обновлении Windows 11 22H2.