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Рекламный буклет раскрыл одну из будущих профессиональных видеокарт Intel Arc для ноутбуков
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Хотя Intel говорила о запуске профессиональных видеокарт Arc Alchemist в третьем квартале, вполне вероятно, что в ноутбуках данные решения могут появиться раньше. В поле зрения китайского ресурса ITHome попал информационный буклет от нового ноутбука Dell Precision, в этой серии компания предлагает мощные рабочие устройства.

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Модель Dell Precision 5470 предлагает либо мобильную NVIDIA RTX A1000 4GB, либо Intel Arc A30M Pro. В последнем случае отмечается, что устройство будет доступно позже. Вероятно, указанные видеокарты примерно равны по производительности. Решение NVIDIA предлагает 2048 CUDA-ядер и пропускную способность памяти 224 ГБ/с, что намекает на применение чипов GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с и общую шину 128 бит.


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Недавно Intel сообщила, что видеокарты Intel Arc работают с движком рендеринга Blender Cycles-X. Задействовать рендеринг на видеокарте можно будет просто выбрав её в настройках, все должно работать «из коробки» в будущих выпусках программы, которые ожидаются во втором квартале. Владельцам видеокарт Arc будут доступны различные фирменные технологии, например, для уменьшения шумов.

Источник:
ITHome
VideoCardz
Intel Graphics, YouTube
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