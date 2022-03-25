Видеокарта занимает 3,5 слота расширения.

По многочисленным слухам понятно, что новая флагманская видеокарта NVIDIA семейства Ampere будет монструозной, GeForce RTX 3090 Ti приписывают TDP около 450 Вт, а значит ей понадобится ещё более производительная и массивная система охлаждения. Как же это будет выглядеть, если базовая RTX 3090 и так выделяется своими габаритами среди других решений, занимая три слота расширения. Ресурс VideoCardz показал изображения GeForce RTX 3090 Ti в версии SUPRIM X от компании MSI — это грандиозная видеокарта с огромной системой охлаждения на 3,5 слота расширения, её вес достиг 2,1 кг. Похоже, что три слота расширения занимает только радиатор.

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Ресурс подтверждает и характеристики, модель использует графический процессор GA102 со всеми активными вычислительными блоками — в общей совокупности 10752 CUDA ядра. Видеопамять GDDR6X, чипы со скоростью 21 Гбит/с, лучшее решение от Micron, доступное на данный момент. Видеокарту удалось даже разогнать, в одном из режимов максимальная частота ядра достигает 1965 МГц, что на 105 МГц выше стандартного значения. TDP при этом вырос до 480 Вт. Чтобы обеспечить видеокарту энергией, используется новый 12+4 контактный разъём дополнительного питания.

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Да, если это действительно разминка перед следующей серией видеокарт, как говорят инсайдеры, сложно себе представить, какой будет GeForce RTX 4090 — ей приписывают TDP около 600 Вт.