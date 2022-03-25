Появилась поддержка Ghostwire: Tokyo и Tiny Tina’s Wonderlands, для последней повысили производительность в 4K.

AMD накануне представила программное обеспечение Adrenalin Edition 22.3.2, где появилась поддержка новых игр — это Ghostwire: Tokyo и Tiny Tina’s Wonderlands, ожидаемые многими любителями игр релизы. Для новинки от Gearbox Software и 2K Games обновление позволит повысить производительность, так компания указывает, что видеокарты Radeon серии 6000 среднего и высокого класса в 4K разрешении стали быстрее на 20…23%. Также внедрена поддержка расширения Vulkan:

VK_KHR_workgroup_memory_explicit_layout

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В списке игр, где были исправлены различные проблемы, присутствуют Hades, Grim Dawn, Genshin Impact, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin и Cyberpunk 2077. Причём в последнем случае новое ПО рекомендуют установить даже разработчики CD Projekt RED, судя по официальному описанию AMD, была исправлена проблема, когда светлые области становятся темнее, как подробнее объясняется представителями польской студии в Twitter, эта проблема имеет отношение к NPC и появлялась не только на Raedon RX 570, но и на других видеокартах серии Radeon RX 400, 500 и Vega. Судя по отклику пользователей, проблема наблюдалась достаточно давно.