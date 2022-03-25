Процессор с основными характеристиками заметили на популярной американской торговой площадке, стоит он на 35% дороже K-версии.

В каталоге американской торговой площадки Newegg появился процессор Intel Core i9-12900KS, сообщает VideoCardz. Это новый флагман линейки, для которого, вероятно, используют отборные кристаллы, чтобы достичь максимально возможной частоты – пиковое её значение для производительных ядер достигает 5,5 ГГц. Листинг характеристик на Newegg раскрывает дополнительные, ранее неизвестные подробности. Если верить опубликованным спецификациям, эффективные ядра процессора работают на частоте до 4 ГГц, при базовом значении 2,5 ГГц. Таким образом, турборежимы процессора для P/E-ядер предлагают частоты на 300/100 МГц выше чем у Core i9-12900K.

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Также указано, что максимальное энергопотребление Intel Core i9-12900KS составляет 241 Вт, хотя ранее упоминалось более высокое значение 250 Вт. Базовый уровень 150 Вт снова подтверждается, это на 25 Вт выше чем у K-версии, а стоимость модели выше на 210 долларов США, процессор в каталоге соседствует с ценой 799,99 долларов. Точная дата начала официальных продаж неизвестна, вероятно, они начнутся в ближайшее время.