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Настольные 16-ядерные процессоры AMD Ryzen 7000X могут получить TDP до 170 Вт
У 12-ядерных моделей он будет существенно меньше, а модели без приставки X сохранят сравнительно низкий TDP.
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В следующей серии настольных процессоров AMD Ryzen ожидается увеличение TDP, так считают инсайдеры, которые уже намекали на это ранее. Сегодня достаточно известный в Twitter информатор @greymon55 уточнил, что в серии Ryzen 7000 планируются модели с уровнем TDP 65, 105 и 170 Вт, причём все эти значения можно будет встретить в верхнем сегменте с 12- и 16-ядерными моделями Ryzen 9.

Источник: Twitter @greymon55

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По слухам, старшая модель, предлагающая 16 ядер на архитектуре Zen 4, получит TDP 170 Вт, а вариант на 12 ядер — 105 Вт. Это будут модели класса X с поддержкой разгона. Аналогичные модели без него будут оптимизированы для работы на более низких частотах, чтобы уложиться в рамки 65 Вт. Такое повышение TDP при переходе к следующей серии можно объяснить существенным увеличением рабочих частот, AMD уже продемонстрировала, что новые процессоры смогут удерживать 5 ГГц по всем ядрам. Также небольшой вклад в повышение TDP может внести интегрированная графика, считается, что большинство процессоров Ryzen 7000 получит видеоядро на базе архитектуры RDNA 2.

Источник:
Wccftech
Twitter @greymon55
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#amd #процессоры #amd ryzen
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