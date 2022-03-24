У 12-ядерных моделей он будет существенно меньше, а модели без приставки X сохранят сравнительно низкий TDP.

В следующей серии настольных процессоров AMD Ryzen ожидается увеличение TDP, так считают инсайдеры, которые уже намекали на это ранее. Сегодня достаточно известный в Twitter информатор @greymon55 уточнил, что в серии Ryzen 7000 планируются модели с уровнем TDP 65, 105 и 170 Вт, причём все эти значения можно будет встретить в верхнем сегменте с 12- и 16-ядерными моделями Ryzen 9.

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По слухам, старшая модель, предлагающая 16 ядер на архитектуре Zen 4, получит TDP 170 Вт, а вариант на 12 ядер — 105 Вт. Это будут модели класса X с поддержкой разгона. Аналогичные модели без него будут оптимизированы для работы на более низких частотах, чтобы уложиться в рамки 65 Вт. Такое повышение TDP при переходе к следующей серии можно объяснить существенным увеличением рабочих частот, AMD уже продемонстрировала, что новые процессоры смогут удерживать 5 ГГц по всем ядрам. Также небольшой вклад в повышение TDP может внести интегрированная графика, считается, что большинство процессоров Ryzen 7000 получит видеоядро на базе архитектуры RDNA 2.