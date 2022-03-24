Тонкий корпус, 3.2K дисплей, конфигурации на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и дискретная графика NVIDIA.

Обновлённая линейка ноутбуков 2022 года Redmi Book Pro 15 поступила в продажу на китайском рынке, сообщает Gizmochina. К достоинствам серии можно отнести устойчивый к износу корпус из алюминиевого сплава, наличие сканера отпечатков, совмещённого с кнопкой питания, хорошую веб-камеру с поддержкой разрешения 720p и дисплей с разрешением 3200×2000, частотой обновления 90 Гц и полным цветовым охватом sRGB. В ноутбуке обновили и систему охлаждения — три тепловые трубки и пара вентиляторов смогут рассеивать 80 Вт тепла. При этом ноутбук стал тоньше, толщина всего 14,9 мм. Среди разъёмов есть Thunderbolt 4 и USB-C.

реклама

Основаны ноутбуки на мобильных процессорах Intel Core 12-го поколения H45, доступно три модели с Core i5 и Core i7, две из которых оснащаются дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 2050 -– модель использует архитектуру Ampere и является неплохим решением начального уровня. В дополнение ко всему этому используется память LPDDR5-5200 и PCIe 4.0 накопитель. С началом продаж стала известна стоимость всех моделей, так вариант на базе Core i5-12450H (P4+E4) с интегрированной графикой стоит 5299 китайских юаней (832 доллара США), стоимость возрастает до 6499 юаней (1020 долларов) для версии с RTX 2050. Самый производительный вариант с Core i7-12650H (P6+E4) и дискретной графикой стоит 7199 юаней (1130 долларов).