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Бесплатная программа для стриминга OBS Studio теперь доступна в Steam
Установка в Steam имеет свои преимущества.
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OBS Studio — одна из тех программ, которая наверняка не нуждается в представлении, особенно в том случае, если вы хотя бы раз задумывались о проведении игровых видео-трансляций. Зачастую это первая программа, которую рекомендуют стримерам. Она открытая, бесплатная и предлагает очень большие возможности для проведения трансляций. OBS Studio поддерживает трансляции через RTMP, протокол обмена сообщениями в реальном времени, а значит может работать с такими популярными сервисами как YouTube и Twitch.

Источник: Steam Store

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Ранее OBS Studio была доступна на официальном сайте или на странице в GitHub, но теперь приложение можно скачать в Steam, популярной игровой платформе компании Valve. У этого способа есть как минимум несколько преимуществ: поддержка автоматических обновлений, включая фоновую загрузку, отслеживание статистики, простое переключение на каналы с бета версиями и предрелизными сборками (англ. Release Candidate). На данный момент в Steam доступны версии OBS Studio для Windows и macOS, сборки для Linux появятся в ближайшие месяцы. Также пока не работает синхронизация с облаком, это поправят с ближайших будущих версиях.

Источник:
XDA-Developers
Steam Store
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#steam #программы #программное обеспечение #стриминг игр #стриминг
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