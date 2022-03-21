В системах гидродинамического моделирования преимущество за счёт кэша может достигать 66%.

Как и ожидалось, компания AMD официально сообщила о выходе на рынок серверных процессоров AMD EPYC под кодовым названием Milan-X. По данным компании, эти модели обладают самой большой в отрасли кэш-памятью 3-го уровня и это позволяет увеличить производительность до 66%, по сравнению с аналогичными стандартными процессорами EPYC 3-го поколения. Называя эту цифру, AMD ориентируется на сравнительное тестирование двухпроцессорных конфигураций на базе 64-ядерных EPYC 7773X и EPYC 7763 в различных система автоматизированного проектирования. Сложные технические вычисления – одно из направлений, где новые процессоры раскроют свой потенциал.

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Ещё один интересный результат тестирования AMD говорит о том, что 32-ядерный EPYC 7573X в среднем может решать на 88% больше задач в системе гидродинамического моделирования Ansys CFX. В данном случае пара вышеуказанных процессоров AMD сравнивалась с конкурентом в лице пары 32-ядерных Intel Xeon Platinum 8362. Своё преимущество AMD подкрепляет сведениями о том, что выполнение одинакового числа задач CFD моделирования потребует с новыми процессорами EPYC Milan-X в два раза меньше серверов, чем в случае с конкурентом. При этом энергопотребление будет меньше на 49%, совокупная стоимость владения за 3 года – меньше на 50%.

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Всего представлено четыре модели, независимо от числа ядер, каждая использует восемь кристаллов с ядрами. Каждый кристалл уже содержит 32 МБ кэш-памяти 3-го уровня, ещё 64 МБ располагаются сверху за счёт технологии 3D V-Cache, все 96 МБ полностью доступны каждому ядру. В конечном итоге каждый процессор предлагает 768 МБ кэш памяти 3-го уровня – 1,5 ГБ на двухпроцессорную систему. Новые модели AMD EPYC Milan-X совместимы с существующими материнскими платами SP3.