Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
AMD выпустила процессоры EPYC Milan-X – 1,5 ГБ кэша L3 на двухпроцессорную систему
В системах гидродинамического моделирования преимущество за счёт кэша может достигать 66%.
анонсы и реклама
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-24000р на RTX 3050 MSI
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-55000р на RTX 3060
-160 000р на RTX 3080 ASUS
30% скидки на <b>RX 6500XT </b>

Как и ожидалось, компания AMD официально сообщила о выходе на рынок серверных процессоров AMD EPYC под кодовым названием Milan-X. По данным компании, эти модели обладают самой большой в отрасли кэш-памятью 3-го уровня и это позволяет увеличить производительность до 66%, по сравнению с аналогичными стандартными процессорами EPYC 3-го поколения. Называя эту цифру, AMD ориентируется на сравнительное тестирование двухпроцессорных конфигураций на базе 64-ядерных EPYC 7773X и EPYC 7763 в различных система автоматизированного проектирования. Сложные технические вычисления – одно из направлений, где новые процессоры раскроют свой потенциал.

реклама

Ещё один интересный результат тестирования AMD говорит о том, что 32-ядерный EPYC 7573X в среднем может решать на 88% больше задач в системе гидродинамического моделирования Ansys CFX. В данном случае пара вышеуказанных процессоров AMD сравнивалась с конкурентом в лице пары 32-ядерных Intel Xeon Platinum 8362. Своё преимущество AMD подкрепляет сведениями о том, что выполнение одинакового числа задач CFD моделирования потребует с новыми процессорами EPYC Milan-X в два раза меньше серверов, чем в случае с конкурентом. При этом энергопотребление будет меньше на 49%, совокупная стоимость владения за 3 года – меньше на 50%.

Источник: AMD
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела RTX 3060
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
-176 000р на топовый смарт Samsung
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-55000р на RTX 3060
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Всего представлено четыре модели, независимо от числа ядер, каждая использует восемь кристаллов с ядрами. Каждый кристалл уже содержит 32 МБ кэш-памяти 3-го уровня, ещё 64 МБ располагаются сверху за счёт технологии 3D V-Cache, все 96 МБ полностью доступны каждому ядру. В конечном итоге каждый процессор предлагает 768 МБ кэш памяти 3-го уровня – 1,5 ГБ на двухпроцессорную систему. Новые модели AMD EPYC Milan-X совместимы с существующими материнскими платами SP3.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессоры #amd epyc
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

AMD Radeon RX 6500 XT продается на 35% ниже рекомендованной цены в Германии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европейская спутниковая сеть OneWeb прекратит существование из-за антироссийской позиции – Рогозин
30
GPS не будет отключен в России, но будет снижена точность
24
Процессоры Intel и AMD возвращаются в магазины РФ – Ryzen 9 5950X со скидкой в 70 000 р
45
Крупные майнинговые компании накопили слишком много Биткоинов и могут разрушить рынок криптовалют
19
Роскосмос решил отказаться от космодрома Куру
13
Майнер рассказал, как при помощи фермы из 33 видеокарт отбить ипотеку в 6 000 000 рублей за 1 год
28
В Windows 1.0 нашли пасхалку с руководителем Valve Гейбом Ньюэллом
9
Honor запланировала презентацию новых устройств на 29 марта
1
Встроенная графика в Samsung Exynos 2200 и в APU Steam Deck от Valve могут быть родственниками
+
Дмитрий Медведев: иностранные компании, покинувшие Россию, мечтают о возвращении, но боятся об этом сказать
88
Android 13 будет уведомлять пользователей о высоком расходе энергии в фоновом режиме
2
Совпадение цвета формы "Бауманского" экипажа МКС с цветом флага Украины вызвало недоумение у западных журналистов
54
AMD Radeon RX 6500 XT продается на 35% ниже рекомендованной цены в Германии
13
Флагманский процессор Apple M1 Ultra оказался в разы крупнее AMD Ryzen (Socket AM4)
17
Заказчик уже начал получать первые системы на базе процессоров AMD с архитектурой Zen 4
2
Новый процессор Apple M1 Ultra оказался медленнее GeForce RTX 3050 в тесте рендеринга Blender
7
Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) придумала как решить проблему телефонного мошенничества
5
Спустя два года после Chrome и Edge браузер Firefox получил поддержку аппаратного ускорения AV1
2
AMD Radeon RX 6750 XT может заменить RX 6800 как более выгодный для компании и потребителей вариант
2
Intel Core i3-12300 на частоте 6026 МГц стал лучшим в Cinebench R20
+

Популярные статьи

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2022
35
Цена на лицензионную Windows 10 снизилась до $5.75 на большой распродаже ключей со скидками до 90%
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-A Gaming WIFI D4
2
Мои впечатления от игры Land of the Dead Road to Fiddler’s Green. Часть первая
2

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
19:00
лабы во времена ссср еще были ликвидированы.. и да что есть под конротелем оон.. а амерские оон не контролирует.. про ядерки сам зеля и говорил..
Московский суд признал Meta экстремистской организацией и запретил её деятельность в России
Kasyan
18:59
А SMIC сказал good evening. https://club.dns-shop.ru/digest/67999-ssha-ugrojaet-unichtojit-kitaiskuu-smic-esli-kompaniya-pomojet-ro/
Дмитрий Медведев: иностранные компании, покинувшие Россию, мечтают о возвращении, но боятся об этом сказать
Me4tatelI&gt;
18:57
не отобрали новые купить нельзя
Спустя 7 лет после релиза игры Ведьмак 3 геймеры раскрыли последний её секрет – CD Projekt RED
Kasyan
18:55
По любому это козни Убейсофта и Сони, ихние поделки мало кому оказались нужны, особенно высер Отсасина.
Хакеры повреждают сэйвы в игре Elden Ring на ПК
Me4tatelI&gt;
18:54
да блокируйте все че вы тяните резину
Московский суд признал Meta экстремистской организацией и запретил её деятельность в России
Me4tatelI&gt;
18:54
ты бы хоть не стыдился какое еще ядерное? ты реально в это веришь или ты бредни чужие повторяешь? а уж про бактереологическое у вас в стране знаешь со времен ссср сколько лаболаторий осталось которые...
Московский суд признал Meta экстремистской организацией и запретил её деятельность в России
CrtkR
18:52
Осталось только осмыслить, как ставка влияет на суверенную инфляцию вообще и спрос на тлетворные баксы в частности. Но это думоть надо)
Правительство РФ увеличило беспошлинный порог до €1000 – ожидается волна дешёвых китайских телефонов
vanyaindigo
18:51
А тебя не отделил
Московский суд признал Meta экстремистской организацией и запретил её деятельность в России
vanyaindigo
18:51
Вот, что значит, не учить историю
Московский суд признал Meta экстремистской организацией и запретил её деятельность в России
vanyaindigo
18:49
О, сразу как фашисты повылазили из своих пещер
Московский суд признал Meta экстремистской организацией и запретил её деятельность в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем