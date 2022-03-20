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Ожидаемая стоимость процессора AMD EPYC с 64 ядрами и 3D-кэшем превышает 8000 долларов США
Стоимость меньших моделей тоже впечатляет.
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В марте компания AMD может выпустить на рынок ещё много новинок, среди них и серверные процессоры Milan-X, те самые, с увеличенной кэш-памятью за счёт технологии 3D V-Cache. Это всё ещё варианты на базе архитектуры Zen 3, но позволяющие за счёт дополнительного кэша увеличить производительность в некоторых задачах. Ресурс VideoCardz рассказал о предполагаемой стоимости этих решений, суммы впечатляющие.

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Во главе линейки стоит 64-ядерный AMD EPYC 7773X, его стоимость составляет примерно 8800 долларов США, а вариант с 32 ядрами стоит около 5600 долларов США. Также в линейке есть ещё две модели: 24- и 16-ядерная. Почему-то вариант с меньшим количеством ядер оказался дороже, стоимость этих моделей отличается на 6…7% и находится на уровне 4000 долларов. Как объясняет VideoCardz, моделирование является одной из областей, где могут применяться эти процессоры. Варианты с большим количеством ядер подойдут для анализа методом конечных элементов и структурного анализа, а модели поменьше — для проектирования и гидродинамических вычислений.

Источник данных: VideoCardz
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Независимо от количества ядер во всех моделях активны все восемь чиплетов с ядрами, на каждом надстроен дополнительный кристалл кэша 3-го уровня, общий объём кэша L3 равен 768 МБ. Процессоры должны выпустить 21 марта.

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