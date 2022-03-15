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Google анонсирует альфа версию Steam для ChromeOS
Теперь популярный игровой клиент Valve заработает и на Chromebook устройствах.
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Подтвердилась информация о подготовке игрового клиента Steam для устройств Chromebook компании Google. Как сообщает ресурс 9to5Google, об этом стало понятно во время конференции Google for Games Developer Summit 2022 — на одном из слайдов, где компания перечисляет доступные на Chromebook игровые сервисы, присутствует хорошо всем знакомый значок с подписью Steam Alpha. Похоже, что сервис всё ещё на стадии альфа-тестирования и будет доступен только для некоторых устройств, пока непонятно, когда его доведут до финальной стадии. Однако уже в ближайшее время компания должна опубликовать больше подробностей.

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Появление Steam на ChromeOS является ещё одним большим шагом для Linux как игровой платформы, считает GamingOnLinux. Хотя ChromeOS выделяется из семейства различных известных дистрибутивов общего назначения, всё-таки в его основе лежит Linux ядро, и в ChromeOS используется версия Steam для Linux, хотя запускается она в специальном контейнере, известном под кодовым именем borealis.

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