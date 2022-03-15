Менее 20 минут, чтобы полностью восстановить заряд, и фирменный чип для контроля зарядки.

В четверг Xiaomi планирует представить три модели смартфонов Redmi 50, а пока компания подогревает интерес к новинкам, ежедневно публикуя небольшие тизеры с ключевыми особенностями будущих смартфонов. В очередной порции материалов на странице Redmi в социальной сети Weibo рассказали о быстрой зарядке и аккумуляторе, сообщает Sparrows News. В смартфоне будет установлена батарея на 5000 мА·ч, привычная ёмкость для современных устройств, но это только часть характеристик, дальше интереснее.

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Флагманская модель Pro Plus поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, пополнить заряд батареи смартфона от 0 до 100% можно за 19 минут. Чтобы сделать этот процесс безопасным, компания использует своё фирменное решение — специальный чип Surge P1, который будет следить за ключевыми параметрами, в том числе, температурой. Компания также подчёркивает, что Redmi 50 сохраняет лёгкость и тонкий корпус, несмотря на большую батарею и возможность быстрой зарядки. Стоит напомнить, что в серии смартфонов будут присутствовать модели на самых современных чипсетах MediaTek Dimensity 9000 и 8000, также планируется модель на Qualcomm Snapdragon 870.